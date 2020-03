Por ejemplo, los documentales sirven para revisar el pasado con herramientas audiovisuales muy contemporáneas. Eso es lo que sucede con The radical story of Patty Hearst, una producción original de la CNN que se emite en On DirecTV y que da cuenta de uno de los hechos más asombrosos de la política estadounidense: el secuestro en 1974 de Patty Hearst, heredera del emporio noticioso –decano de la prensa amarilla– creado por William Randolph Hearst, que había inspirado a Orson Welles para su película El ciudadano.