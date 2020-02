Un año antes antes, en junio de 1887, se había fundado La Fraternidad, que agrupaba a los maquinistas y fogoneros del ferrocarril. Los talleres ferroviarios constituían grandes concentraciones obreras y eran centros neurálgicos de organización. El 20 de octubre de 1888 los ferroviarios del ferrocarril Sud peticionaron a la gerencia que se les pague el sueldo en oro a sus 750 empleados. Ante la negativa, presentaron la siguiente nota: “En contestación a nuestro pedido sobre mejoramiento de nuestra condición sobre el asunto de sueldos, usted dice que siente no poder avisar a la compañía que nos pague en oro. No podemos comprender la razón por qué la compañía no nos paga en oro o su equivalente, porque sabemos que la compañía cobra el por ciento en oro en cargas, tarifas, etcétera”. El 26 de octubre se declaraba la huelga ferroviaria. Los obreros realizaban una manifestación reprimida con virulencia por la policía en la plaza Herrera, en Barracas, con el saldo de más de cien trabajadores detenidos. El 3 de noviembre la huelga finalizaba cuando la patronal accede a un aumento del 25 por ciento de los salarios. Los reclamos ferroviarios se expandían: Ensenada, Junín, estación Retiro, depósitos de Campana, Ferrocarril de la Provincia, peones de la estación Constitución, Rosario. Los obreros del ferrocarril se convirtieron en protagonistas centrales del movimiento de lucha obrera y su impulso contagió a otras ramas de la industria. El 2 de noviembre los metalúrgicos de la fundición Fénix demandaban a la patronal de los hermanos Bash un aumento del 25 por ciento y, ante la negativa, comenzaban la huelga el 4 de noviembre. Pronto se sumarían los obreros de las plantas Valeis y Cia., Raimondi, La Platense, Rey y Chaveni, los carpinteros de Gambetta, Tolosa y Once y los de la firma Wasts. Los dueños de las empresas propusieron la formación de comisiones obrero-patronales para discutir los aumentos “amigablemente, pero no por la imposición de la odiosa huelga”.