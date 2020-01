- Uf. Luego de leerlo nos mandábamos mensajes de whatsapp con Kleber. “Lo leí”. “¿Y...?” me preguntó. “Wow”, le respondí (risas). Me grababa mensajes a mí misma con todo lo que se me ocurría a medida que iba leyéndolo. Unos días después me escribió: “¿Domingas?”, le respondí “¿te parece?” El pueblo era el protagonista en sí. Sabés, soy del Sur de Brasil (N. de la R: nació en el estado de Paraná) y para nosotros siempre el “Sertao” resultó muy muy lejano. Leyendo el guión sentía que todos los personajes eran extremadamente regionales, de la zona, y no me sentía capaz de interpretar eso. Entonces Kleber me preguntó “¿Querés ser Domingas?” y le dije “Claro que quiero”.