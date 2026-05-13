La coleccionista Amalia Amoedo adquirió la obra de Matías Duville que representa a la Argentina en la Bienal de Venecia

Amalia Amoedo y Matías Duville, en la instalación "Monitor Yin Yang" en el Pabellón de Argentina

La coleccionista y filántropa Amalia Amoedo adquirió la monumental instalación Monitor Yin Yang de Matías Duville, presentada en el Pabellón Argentino de la 61ª Bienal de Venecia.

A propósito de la adquisición, Amoedo afirmó: “Admiro profundamente la obra de Matías Duville y la manera en que esta instalación nos coloca, como espectadores, en el centro de una reflexión sobre el tiempo, el paisaje y los recursos naturales”.

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Duville añadió que la positiva recepción en Venecia supera las expectativas y remarcó: “Esta adquisición es un voto de confianza para que la obra pueda continuar su recorrido y pueda ser exhibida en el futuro en otras partes del mundo”.

Amalia Amoedo y Matías Duville, en la instalación Monitor Yin Yang del artista, Pabellón de Argentina, Bienal de Venecia, 2026. Cortesía Colección Ama Amoedo..

La instalación Monitor Yin Yang resultó seleccionada para la Bienal mediante una convocatoria que recibió más de 60 propuestas de artistas argentinos. Curada por Josefina Barcia, la pieza transformó el Arsenale veneciano en un paisaje inmersivo y transitable compuesto de sal y carbón.

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El proyecto amplía el lenguaje del dibujo –disciplina central en la mirada de Duville– hacia una experiencia que articula espacio, sonido y acción, determinada tanto por el entorno físico como por el flujo de los visitantes.

La operación incluye la documentación completa de la exposición veneciana, un dibujo preparatorio monumental de 3 x 10 metros, y un protocolo técnico que permitirá reinstalar la obra en nuevos espacios expositivos. Así, la pieza trasciende la efímera presencia en la bienal, apostando a una proyección internacional sustentable.

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El 2026 representa tres décadas de trayectoria para Amoedo como coleccionista y cinco años de trabajo de su Fundación Ama Amoedo

Esta compra, ejecutada a través de la Colección Ama Amoedo, se destaca como un gesto estratégico para impulsar la visibilidad del arte latinoamericano en el mundo y acompaña un año de aniversario personal e institucional para Amoedo.

El 2026 representa tres décadas de trayectoria para Amoedo como coleccionista y cinco años de trabajo de su Fundación Ama Amoedo, dedicada a fortalecer el ecosistema del arte latinoamericano mediante becas, residencias y el apoyo activo a exhibiciones internacionales. Su colección ha crecido hasta superar 800 obras, focalizadas principalmente en artistas argentinos y sudamericanos contemporáneos.

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Fotos: Fundación Amoedo