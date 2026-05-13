Demi Moore sostuvo que “luchar contra la IA es una batalla perdida”

Demi Moore asegura en el Festival de Cannes que luchar contra la inteligencia artificial en el cine es una batalla perdida

La actriz estadounidense Demi Moore dijo este lunes en el Festival de Cannes que luchar contra la inteligencia artificial (IA) es “una batalla que vamos a perder” y que por eso es mejor encontrar caminos para “trabajar con ello”.

“La IA está aquí”, dijo la estrella de Hollywood, miembro del jurado de esta edición del certamen, cuando le preguntaron sobre esta nueva tecnología y su impacto en la industria del cine.

PUBLICIDAD

“Luchar contra ello es librar una batalla perdida”, añadió, recordando que “la oposición siempre genera oposición”.

Para la intérprete de éxitos tan sonados de los años 1990 como Ghost o Propuesta indecente, lo mejor es intentar trabajar con este nueva técnica, en lugar de oponerse.

PUBLICIDAD

La actriz estadounidense propone buscar formas de trabajar en conjunto con la inteligencia artificial en la industria cinematográfica

“Encontrar maneras de trabajar con ello me parece un camino más valioso para seguir”, destacó durante la rueda de prensa del jurado.

A la pregunta de si estamos suficientemente protegidos ante la IA, Moore afirmó no conocer la respuesta, pero “probablemente no”.

PUBLICIDAD

La actriz defendió sin embargo que “no hay nada que temer” porque “lo que nunca podrá reemplazar es aquello de donde proviene el verdadero arte, que no es físico, porque viene del alma”.

“Eso nunca podrán recrearlo a través de algo técnico”, zanjó.

PUBLICIDAD

Paul Laverty, guionista y jurado en Cannes, alerta sobre el poder de las grandes tecnológicas y los algoritmos creados por la IA

Otro miembro del jurado, el guionista británico Paul Laverty, colaborador habitual del cineasta Ken Loach y conocido por su posiciones de izquierda, advirtió en cambio contra el poder de la IA y de los gigantes de la tecnología en general.

“Estamos empezando a darnos cuenta de que no deberíamos dejar que estos multimillonarios tecnobros [trabajadores tecnológicos], en su mayoría libertarios de derecha, dicten cómo vivimos nuestras vidas”, subrayó.

PUBLICIDAD

Para Laverty, las empresas de IA y tecnología “deciden los algoritmos que afectan nuestras vidas de la manera más profunda [...] luego dan por hecho que el resto del mundo va a seguirles y a tragárselo, sin importar cuáles sean las consecuencias”.

Fuente: AFP.

PUBLICIDAD

Fotos: Reuters/ Gonzalo Fuentes; Valery Hache/ AFP.