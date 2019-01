1.

Habría que empezar por decir que The house that Jack built (La casa de Jack), la última película estrenada de no tuvo distribución en Argentina. Es decir, no se estrenó comercialmente, aunque esté disponible en los tantísimos sitios on-line para el que quiera, sepa y pueda bajarla y mirarla. Generalmente también las distribuidoras de cine tienen monopolios e independientes. Ninguno pudo o creyó conveniente comprarla. De seguro no ayudó que la película fuera un escándalo en el último festival de Cannes, con gente yéndose de la sala no tanto defraudada como ofendida. Es que la película posee innumerables escenas sádicas (tal vez la peor sea cuando el asesino se mete con una madre y sus dos hijos) tratadas a la vez con un gran cinismo pero sin escamoteos ni eufemismos visuales.