La disputa por un cuadro que atribuyen a Rubens, robado por los nazis, podría definirse por la ausencia de una vaca

Una escena pastoral de Peter Paul Rubens muestra a campesinos y ganado, una obra con una compleja historia de propiedad relacionada con la Era Nazi, ahora recuperada para el público (Crédito: The New York Times)

Durante décadas, la familia de Abraham Adelsberger, un fabricante de juguetes judío que huyó de Alemania para escapar de la persecución nazi, ha buscado recuperar un cuadro de paisaje de su propiedad que algunos atribuían a Peter Paul Rubens.

Pero los herederos han enfrentado dos reveses recientes en ese esfuerzo.

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Primero, la colección privada cuya familia posee la obra desde 1937 impugnó la demanda. Y ahora, un experto ha determinado que el paisaje no es en realidad de Rubens, sino una copia de taller del original, que se encuentra en un museo de Múnich.

La pista reveladora, según el experto: el original del museo tiene 11 vacas, incluida una que está orinando. La copia de taller solo tiene 10, porque la vaca orinando fue cubierta con pintura, posiblemente, según concluye el experto, para mejorar la comerciabilidad de la obra.

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“Imágenes de este tipo se consideraban inapropiadas para habitaciones a las que también accedían mujeres o niños”, escribió el experto, Nils Büttner, en un informe de marzo. “De acuerdo con las convenciones sociales de la época, había que proteger sus miradas inocentes de un exceso de naturalidad”.

En el siglo XVII, los pintores europeos no se oponían a representar animales haciendo sus necesidades, señala Angela Vanhaelen, profesora de historia del arte en la Universidad McGill en Montreal. Señala un grabado de Rembrandt de 1633 en el Museo Metropolitano de Arte, “El buen samaritano”, que muestra un perro defecando.

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“Era un motivo bastante común”, dijo Vanhaelen.

No obstante, como señala Büttner, algunos coleccionistas no eran aficionados de esas representaciones. Eric Jan Sluijter, profesor de historia del arte en los Países Bajos, cita una anécdota recogida por Arnold Houbraken, pintor y escritor neerlandés del siglo XVII. Este relata cómo la princesa Amalia van Solms rechazó un cuadro de 1650 llamado “La vaca meando” de Paulus Potter, realizado para su palacio en La Haya. Según Houbraken, un confidente de la princesa informó que “era un tema demasiado sucio para que su alteza lo viera a diario”.

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Un documento oficial alemán en blanco y negro de principios del siglo XX con múltiples sellos, fechas y anotaciones a mano, junto a una fotografía de un hombre mayor (Crédito: The New York Times)

Büttner, profesor en la Academia de Arte de Stuttgart y ampliamente considerado una autoridad en Rubens, dijo que el artista solo pintó cada composición una vez y que está convencido de que el original se encuentra en la Alte Pinakothek de Múnich. Pero otros artistas en el amplio y productivo taller de Rubens a menudo hacían copias para vender. Büttner estimó, en una entrevista, que ha examinado cerca de 10.000 pinturas que “alguien en algún momento pensó que eran de Rubens”.

Examinó la obra que es objeto de la disputa por restitución en febrero, impulsado por su propio interés en el paisaje. Dijo que imágenes infrarrojas mostraron la vaca desaparecida bajo la capa de pintura. Su análisis, indicó, mostró que la decisión de pintar y luego tapar la vaca, dejando en su lugar un prado de color claro, se tomó cuando la imagen estaba siendo reproducida.

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Razonó que la obra de Múnich, que muestra la undécima vaca, no podía ser copia porque el artista no habría podido replicar la imagen de una vaca que ya había sido cubierta con pintura.

Como pintura realizada en el taller de Rubens, el paisaje tiene un valor estimado de hasta 250.000 dólares. El original de Múnich podría superar los 50 millones de dólares si alguna vez saliera al mercado, según Büttner.

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Para los descendientes de Adelsberger, la obra sigue siendo parte del legado familiar y vale la pena luchar por ella. Aunque la familia busca recuperar cientos de pinturas que alguna vez estuvieron en la colección Adelsberger, Alfred Fass, bisnieto de Adelsberger, recuerda el llamado Rubens como la obra que su abuela, Sophie Isay-Adelsberger, estaba especialmente interesada en encontrar. “Es el Rubens de la familia que llevamos buscando 80 años”, dijo.

Autorretrato de Pedro Pablo Rubens de 1623 (Royal Collection)

Adelsberger compró la pintura hacia 1925 y escribió en una carta de 1934 que había sido autenticada por un experto como “no solo genuina, sino uno de los paisajes más bellos de Rubens”.

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Había conformado una gran colección que se alojaba en una galería de arte de su villa en Núremberg en la década de 1920.

Pero su empresa pasó por dificultades financieras y trató de vender gran parte de su colección artística en 1930. También utilizó varios cientos de obras de arte como garantía de préstamos obtenidos de diversos acreedores, según una investigación sobre la historia de la colección realizada por la Freie Universität de Berlín.

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La pintura del paisaje con vacas fue garantía para un préstamo que pasó a estar en manos del Dresdner Bank en 1932, cuando el Reich Alemán se convirtió en su propietario mayoritario. Según los términos de esos préstamos, la propiedad de las obras de arte era transferida al banco hasta que los préstamos fueran reembolsados.

Tras la llegada de los nazis al poder en 1933, las políticas antisemitas del estado fueron implementadas en la sucursal local del banco en Núremberg, donde los empleados judíos fueron sustituidos.

“Adelsberger enfrentó un hostigamiento creciente que dificultó el pago de sus deudas”, indicó el informe de la Freie Universität.

El Dresdner Bank empezó a vender algunas de las obras de Adelsberger para saldar la deuda. Pero según la investigación de la universidad, el banco nunca contabilizó correctamente los ingresos recibidos por la venta de arte y los pagos por el alquiler de las propiedades de Adelsberger. El banco apenas redujo la deuda y dejó de enviarle extractos de sus cuentas, según el informe.

El banco vendió la copia de Rubens en algún momento entre 1935 y 1937 a Gustav Schickedanz, miembro del partido nazi y fundador de Quelle, que luego se convertiría en la empresa de venta por correo más grande de Europa. La pintura está actualmente en poder del nieto de Schickedanz, Matthias Bühler.

“Mi cliente está dispuesto a buscar una solución justa y razonable con los herederos”, afirmó Louis Roensberg, abogado de Bühler. “Este es un caso complicado y no vemos razones para una restitución total, porque Adelsberger perdió la propiedad de la pintura en 1932. Tenía graves problemas financieros desde la década de 1920”.

Roensberg señaló que los herederos de Adelsberger no han logrado acordar una posición común en las conversaciones. “Estamos dispuestos a negociar”, dijo, “pero necesitamos que los herederos trabajen juntos”.

Siete de las otras pinturas de Adelsberger vendidas por el banco para cubrir su deuda están siendo devueltas. Formaban parte de un conjunto de 20 pinturas que Prusia adquirió en la década de 1930 y que siguen en las colecciones de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que supervisa los museos estatales de Berlín. Los herederos siguen buscando las 13 restantes, una de las cuales, al igual que el paisaje de vacas, está en poder de Bühler.

La fundación ha comunicado a los herederos que está dispuesta a devolver las siete pinturas, todas del siglo XVIII y XIX, tras concluir que Adelsberger las perdió como consecuencia de la persecución nazi.

Birgit Jöbstl, portavoz de la fundación, dijo que están “en correspondencia productiva con los herederos con vistas a lograr una solución justa y razonable”.

Fuente: The New York Times