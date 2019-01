En el último tramo del diálogo, la directora comenta entusiasmada que el feminismo aparece hoy como un movimiento muy fuerte en América Latina, algo que no ocurría durante sus años de militancia estudiantil. "Estábamos en la lucha contra la dictadura y no tratábamos la cuestión de la mujer como algo principal -analiza-. Creo que se avanzó mucho en la cuestión del género, de los LGBTI. Y otra cosa muy importante es el feminismo negro, que hoy es muy fuerte. El feminismo que yo he vivido es un movimiento de la élite blanca".