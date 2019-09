El volumen brinda una experiencia encantadora, coherente con el resto de su obra: despliega un audaz trabajo con el lenguaje que no oscurece los significados, sino que los profundiza; sus neologismos no expulsan a nadie: cautivan. Irónico, divertido, inteligente, impiadoso en su pintura de los otros y consigo mismo, su mirada nos devuelve a nuestros propios conflictos existenciales y sociales. ¿Quién no se sintió un inadaptado alguna vez, quién no culpó al entorno por eso?