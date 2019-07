A veces Arlt se enojaba. Pero no como se enojan esos internautas que escriben todo con mayúscula o putean o descalifican a otros con bajezas que no sostienen ni un argumento. Arlt se enojaba con elegancia. En una de sus aguafuertes, cita una novela de Octave Mirbeau, El jardín de los suplicios, donde el personaje dice: "Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclamé por todas partes: He robado, he robado". En la Argentina de todos los tiempos, no sólo en estas épocas de marketing y sonrisas, hubo honestismo. A Arlt eso lo ponía cabrón. "La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad", continúa.