"El museo debe actuar 'on demand' y no por el interés particular de algún curador o exposición. Para hacerlo en atención a lo que su comunidad expandida cree necesario exhibir, comprender, preservar, investigar, etcétera. "El museo tiene que empezar por conocer su comunidad del modo en que lo hace un etnógrafo contemporáneo, en toda su complejidad, y no guiarse por prejuicios. Requiere interpretar y enriquecer esa demanda con sus conocimientos específicos y servir como plataforma de discusión de sus temáticas", concluye.