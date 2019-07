El último libro en ganar el Premio Barco de Vapor es Bombay de Sandra Siemens. La encargada de ilustrarlo fue Isol Misenta. Todavía sorprendida por lo ocurrido, la artista le dijo a Infobae Cultura que "es un poco desprolijo todo, me parece, o inclemente para los que trabajan allí y los que tenemos libros en la editorial". "SM se veía re pujante, tenía un montón de proyectos y gente re comprometida. Se ve que nadie tenía idea. Me parece una manera poco sensible todo, justo en un medio que se supone que es de gente sensible. Más allá de que es un negocio, se supone que es gente sensible, que lee, que tiene empatía con los demás… Es una pena porque tenían mucha apuesta por la producción nacional", concluye Isol.