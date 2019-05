Como arbolito: "En la calle Florida, mejor no precisemos exactamente dónde por razones obvias, era muy loca la relación con la gente. No con los turistas que en muchos casos estaban buscando alguien que le cambiara dinero. Pero con los habituales caminantes de la calle Florida, te diría una relación casi incómoda: 'no me grités ¡cambio, cambio! en la oreja que me pongo nervioso'".