—Cada libro tiene, además de un narrador, un lector. En el siglo XIX era muy común que una novela dijera cosas como 'Querido lector: tú que estás sentado junto al fuego, leyendo esta novela, puedes preguntarte tal o cual cosa…' o 'Tú que estás fumando tranquilamente tu puro mientras lees estas páginas'. Y un día me di cuenta de que eso mostraba que el destinatario implícito de ese relato muy probablemente no era una mujer. Y que el sentido común de esa novela probablemente no se aplicaba por igual a las mujeres. Por eso son tan valiosas las lecturas feministas que consisten en leer a contrapelo. Leer pensándose no desde el sujeto que está implícito en lo que uno está leyendo, sino desde el lugar de un sujeto que puede diferenciarse de él. Se trata de hacer una re-lectura de toda la literatura, partiendo de que probablemente esa literatura representaba una cultura de la que nosotras no éramos parte. Uno de mis primeros artículos sobre feminismo, publicado en México en 1983, tenía una frase que decía "De lo que tiene palabras ya estamos fuera", porque yo sabía que la palabra ya había sido construida por otros.