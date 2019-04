Adler habla claro, directo, sin ningún tipo de solemnidad. Tiene casi cuarenta pero no se nota en absoluto. Viene trabajando como gestor cultural desde hace tiempo y conoce la movida artística de Villa Crespo como nadie. Por eso, decidió, junto a varios artistas y gestores, formar este colectivo y hacer del barrio una gema más radiante. "Todas las actividades de CLIC son abiertas y gratuitas. No hay que pagar ninguna actividad: ni un taller, ni la entrada a una obra de teatro, ni la entrada a un festival. No hay que pagar absolutamente nada", agrega.