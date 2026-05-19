Colombia

Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de parches para bajar de peso: tendría riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos solicitó a los usuarios suspender el uso del producto, ya que podría generar problemas al no cumplir con toda la normatividad vigente

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créditos Invima | Imagen Ilustrativa Infobae
Los parches no cuenta con registro sanitario Invima - créditos Invima | Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria ante la comercialización ilegal del producto GLP-1 PATCHES (LUMESSA), promocionado en Colombia a través de internet como una alternativa para el control de peso.

De acuerdo con el comunicado oficial que se divulgó la mañana del martes 19 de mayo de 2026, este producto no cuenta con registro sanitario en el país, por lo que su venta es ilegal y representa un riesgo considerable para la salud de quienes lo consumen.

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Según la autoridad sanitaria, los GLP-1 PATCHES están siendo ofrecidos en plataformas digitales, redes sociales y cadenas de mensajería, donde se les atribuyen propiedades para la reducción de peso sin la debida autorización.

Por tal razón, desde el Invima se advierte que el producto no cumple con la normatividad vigente, en particular lo dispuesto en el Decreto 677 de 1995, por lo que no ha sido evaluado en cuanto a calidad, seguridad ni eficacia.

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La entidad mencionó que los productos fraudulentos carecen de garantías sobre su composición, origen y condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte.

crédito Invima
Así es la presentación del producto GLP-1 PATCHES (LUMESSA), conocidos como parches para adelgazar - crédito Invima

Esta falta de controles incrementa el riesgo de efectos adversos, dado que los consumidores desconocen exactamente qué están utilizando.

Además, el Invima recalcó que las ofertas de este tipo de productos suelen generar expectativas engañosas sobre sus supuestos beneficios, exponiendo a los ciudadanos a posibles daños en su salud.

“Desde el Invima hacemos un llamado a la ciudadanía para que no adquiera productos sin registro sanitario, especialmente aquellos que prometen resultados rápidos en la pérdida de peso. En el caso de los GLP-1 PATCHES (LUMESSA), no existe evidencia sobre su calidad, seguridad o eficacia, lo que puede poner en riesgo la salud de las personas. Es fundamental verificar siempre la autenticidad de estos productos antes de su uso”, señaló William Saza Londoño, coordinador de Farmacovigilancia.

El Instituto recuerda que los análogos del GLP-1, principio activo al que hacen referencia estos productos, deben ser utilizados únicamente bajo supervisión médica y dentro de los canales autorizados, tal como se ha reiterado en el Informe de Seguridad No. 143-2025.

Su uso inadecuado, sin control profesional y a través de productos no autorizados, puede derivar en complicaciones graves.

Entre las recomendaciones, el Invima insta a la ciudadanía a abstenerse de adquirir GLP-1 PATCHES (LUMESSA), suspender su uso en caso de estar consumiéndolo y reportar cualquier evento adverso relacionado.

Además, se solicita informar a las autoridades sanitarias sobre los canales o establecimientos donde se comercialicen estos productos ilegales.

Declaraciones de William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima - crédito Invima

El organismo también hace un llamado a los establecimientos de comercio y al sector salud para reforzar la inspección, vigilancia y control, y así evitar la distribución de productos fraudulentos.

En el caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud, se recomienda orientar a los pacientes sobre los riesgos asociados y notificar cualquier caso relacionado con el uso de estos parches.

Al final, se hizo hincapié en la importancia de consultar el estado de registro sanitario de cualquier medicamento, suplemento o producto antes de su compra o consumo, a través de los canales oficiales.

Esta medida, según la entidad, es clave para proteger la salud pública y prevenir el uso de productos ilegales que pueden traer graves consecuencias.

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InvimaAlerta sanitariaParche para adelgazarGLP-1 PATCHES (LUMESSA)Colombia-Noticias

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