Mariano Quirós maneja el género con maestría y logra eso que tantas veces leímos en los decálogos importados u adaptados. Lleva al extremo de la práctica el punto VIII del catálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga: "Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea." La depuración que lleva a cabo Quirós es alucinante, no hay una sola palabra de más, ni decorado innecesario, ni pensamiento subyacente del escritor que viene a iluminarnos. Hay historias y personajes que nos llevan a nosotros, los lectores, por un camino sin ripios hasta el final, que resulta siempre un abismo en el que cuesta mirar sin sentir que allí abajo, en el punto más oscuro que podemos divisar, hay espejos para vernos reflejados.