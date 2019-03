"Vamos a ver, yo bebo. Jack Daniel es mi amigo –dice la narradora de Navidad. Texas. 1956– Pero aun así conservo el sentido del humor". Mucho se ha comentado acerca del humor desenfrenado que anima la obra de Lucia. Ejemplo: "¿Cómo es que las inglesas aristocráticas y las mujeres americanas de clase alta siempre tienen nombres como Pookie o Muffin?". En un cuento titulado Silencio, la narradora declara: "No me importa contar cosas terribles si consigo hacerlas divertidas". (Aunque algunas cosas, añade, simplemente no tienen nada de divertido.) Como en la vida misma, en medio del naufragio puede aparecer la nota cómica. En Las (ex) mujeres, pongamos por caso otra vez: "La vida está erizada de peligros", concluye Laura después de caer, borracha, en el baño.

–Es curioso que sus dos mujeres acabáramos beodas.

–Más curioso aún es que no acabáramos yonquis.

–Yo sí –dice Decca–. Durante seis meses. Me di a la bebida para salir de la heroína.

–¿La droga te hizo sentirte más cerca de él?

–No. Pero hizo que no me importara.