Recuerda Tabbia que visitó a Bianco en la redacción de Sur, la revista de Victoria Ocampo, y asistió a un episodio más que revelador de ambos caracteres.

Victoria: – (con su fuerte voz de mandona incorregible) Pepe, me llama Guillermo de Torre para quejarse de que en su artículo del último número se saltearon un párrafo entero en la tercera página.

Pepe: –Mire, Victoria, si de algo entiendo es de hipnóticos, como viejo insomne que soy, y puedo asegurarle que como la prosa de De Torre no hay. Cualquier día traerá un artículo en cuya tercera página podrá decir algo impropio sobre usted y lo encontrará impreso en el número siguiente, porque yo en la segunda página me habré dormido leyéndolo.