Callada, silenciosa, odiaba a la gente en general. En reuniones familiares, siempre había alguna tía que le preguntaba por qué no hablaba y ella, surrealista como era, le decía: "Pero si ya hablé". Entonces volvía a meterse en su cofre de invisibilidad. Un día, en su casa de San Isidro, un mendigo se acercó a pedirle un poco de comida. Ella lo hizo entrar y le dio té con leche. Sus padres, al enterarse, reprobaron su actitud. Como no lo importaba, lo volvió una costumbre: recibir mendigos. ¿Les tenía lástima? Para nada, tal es así que en una entrevista de 1987 contó cómo disfrutaba verlos comer nata, algo que a ella le parecía repugnante. Con los niños del barrio les pasaba lo mismo: los miraba y sentía que eran libres. En el fondo los envidiaba. "Me parecían muy superiores a mis primas que era unas pavotas, unas inútiles. No sabían robar nada; no sabían juntar coquitos; estaban siempre impecables, no se movían para no desarreglar. Los mendigos, en cambio, tenían unos pelos despeinados, unas crenchas espléndidas. Crecí y me di cuenta de que la riqueza tiene sus ventajas pero en ese momento entendí que la pobreza te da libertad: uno no teme perder nada, no está atado a nada".