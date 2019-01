Liberal y progresista, Ocampo no tuvo las herramientas para ver cuando algunos de sus amores platónicos o pasiones intelectuales, hombres por los que no sentía un deseo erótico pero de los que quería beber intelectualmente, la veían como una mujer a quien sojuzgar. Es lo que pasó con el conde Keyserling, un estafador del intelecto que Victoria idealizó y que, mientras ella financiaba sus pedidos ligeramente perversos en París y luego en Buenos Aires y que la llevó a sufrir una desilusión, cuando se dio cuenta y era tarde (o al menos había invertido demasiado en él). O el poeta indio Rabindranath Tagore que, rodeado de un aura mística, la vuelve esclava de sus caprichos. O el interesado pedido final de Roger Caillois, que ella, ya más grande, detecta como cierta clase de abuso. Parte de lo que Sarlo considera el "malentendido", una miopía que lleva a Ocampo a ver, donde no la hay, una igualdad entre una intelectual argentina en el extranjero y sus supuestos "pares" europeos. Son pocos los textos en los que Victoria deja asomar una angustia cercana a la depresión. En general, resalta más el uso de la ironía, incluso cuando se refiere a esos desplantes de origen y de género.