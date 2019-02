"Siempre escribí novelas policiales. Hay algo de la ficción que me atrajo siempre. Pero a la vez soy periodista. Entonce íbamos como sumando cosas. Ya no sos sólo vos como periodista, sino que estás sumando otras disciplinas. Para hacer algo más global, necesitás cruzar gente", dice Marinelli. Luego, ante la pregunta sobre la originalidad de este tipo de acciones, responde: "No sé. Así, sistematizado, trabajo como clínica, creo que no se vio en otros lugares del mundo". "Ya veníamos trabajando en este cruce de fronteras —agrega Cerutti—, vimos esta propuesta del periodismo performático y dijimos: ¿por qué no? Finalmente, cuando encontramos Proa21, empezamos a desarrollar el proyecto a partir de ese espacio, que es lo que se conoce como site especific".