¿Realmente ya no lo tiene? "¿Quién puede soportar una imagen más? Y ¿quién podría vivir sin una imagen más?", escribía hace más de diez años Manuel González de Ávila. Hay algo que es cierto: en la era de las pantallas, la palabra ya no tiene la misma determinación. Pero el lenguaje nunca se cierra, siempre está en permanente construcción. Quizás con el periodismo pase lo mismo. Permanecer estático e inmodificable no parecer ser una opción demasiado honesta. Mucho menos arriesgada.