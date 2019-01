Para 1934 el cine era sonoro y retornó a la pantalla grande de la mano del director Eduardo Morera que la hizo protagonista de Ídolos de la radio junto a Ignacio Corsini y Tita Merello. Allí cantó Yo no sé qué me han hecho tus ojos, vals que le dedicó Canaro. Por entonces los ojos verdes de Ada deslumbraban a todos los que la miraban. "¡Qué ojos! Usted no se imagina lo que era yo. Bastaba con mirarme los hoyitos de las mejillas, los dientes, las piernas. Decía Discépolo de mí: 'Es tan divina, que hace mal mirarla'", dijo al diario Clarín en 1992.