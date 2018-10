"Esta colección surge en 2010", contó Paulina Fain, ideóloga del proyecto, y detalló: "Un poco antes presenté en distintas editoriales de Europa un manuscrito del libro que escribí sobre La flauta en el tango y de una me llamaron para decirme, bastante sorprendidos, que en el mundo no existía, hasta ese momento, otro libro que enseñaran a los músicos cómo tocar la música del tango y que habiendo un montón de textos de otros géneros les resultaba sorprendente esta situación. Entonces me proponen hacer una colección donde estén integrados todos los instrumentos".