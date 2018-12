—¡Yo no espero nada! Porque estoy bastante para abajo, porque para mí no es nada grato lo que estamos pasando. Es como si no termináramos de dar los exámenes y si no terminamos de pasar los exámenes quiere decir que no hemos entendido nada, no hemos captado nada, no nos ha importado nada. No voy a tener más confianza de decir: "No, pero vas a ver que van a votar esto seguramente…" No, no vale la pena porque ya sabemos que acá se vota con comodidad y por la comodidad nada más. Y eso no habla bien del pueblo al cual pertenece uno. Creo que lo que no voy a dejar de hacer hasta que pueda es votar, por lo menos para tener una pequeña esperanza, pero no. ¡Mejor no esperar nada! Lo mejor es, para mí, decir esto que te estoy contestando. Al no esperar nada es como que no se me obliga a un compromiso.