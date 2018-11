"¿Si cambiaría hoy algo del Manifiesto? Muy poco. Me siguen interesando las mismas cosas. El arte para mi sigue siendo el lugar de libertad. Descubrí hace muchos años que mi camino, como el de todas las mujeres, no era lineal sino, curvo. El camino de los artistas hombres es más lineal. Nosotras no. Pero en ese camino siempre hubo un hilo conductor desde el comienzo hasta ahora", señaló Cancela, a modo de balance de su trayectoria.