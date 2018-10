En un programa de televisión que no compite por lo que queda del rating –y en el que sin embargo también se come, o se hace que se come- uno de los comensales es el comentarista político Martín Rodríguez. Como tal, anotó más de una vez en sus análisis y columnas de opinión, que el kirchnerismo y el macrismo son "hijos del 2001": nacidos de la misma matriz. Cabe agregar a esa certera descripción, que él mismo, como analista político, es producto, también, de ese impulso social. Que se manifiesta en cierto estilo descontracturado, libre, aun, de la histórica rigidez de la semiótica de la vestimenta de quienes "hacen" televisión como conductores, panelistas o invitados.