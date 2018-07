-Es que yo me considero un escritor sin imaginación. Mis novelas no son novelas de argumentos. No me interesa la imaginación en un sentido pragmático. El mundo está lleno de situaciones. ¿Ponerse así y decir "voy a escribir una historia original"? Ni en pedo. No me interesa para nada escribir algo que no está vinculado a lo que estoy haciendo.