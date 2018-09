"Hoy / ya no soñamos con Eureka", se lee allí. También: "*SPOILER ALERT* / Dios es bueno / porque sabe nuestros gustos en porno". También: "yo no quiero amor en el cuerpo / quiero drogas certificadas / para paliar el cuerpo / todo". También: "no entiendo por qué tapas / con banderas tu escote / si la muerte es el wallpaper detrás de tu avatar". También: "quiero tus likes / quiero tus shares / no te quiero a vos". Y también: "Robotril no podrá defendernos".