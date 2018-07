—Empecé a escribir poesía casi de casualidad, por un impulso, y desconociendo lo que escribían otros, y no sabiendo nada de la tradición de la poesía argentina. La mitad del primer libro está escrita en el desconocimiento de esa generación, que después sería también la mía. Esa es una clave posible para entender. Lo que pasa es que no haber leído a mis contemporáneos no significa que no haya habido vasos comunicantes entre nosotros. Es, de alguna manera, una poesía sobre la época la poesía de los años 90.