Rescatan a turistas israelíes en Huaraz: sufrieron grave caída durante trekking a la laguna Churup

Dos turistas de nacionalidad israelí y una ciudadana canadiense resultaron heridas luego de sufrir una caída mientras realizaban trekking hacia la laguna Churup, en la región Áncash. El accidente movilizó a personal de rescate de la Policía Nacional, Serenazgo de Independencia y equipos de emergencia médica.

El hecho ocurrió en el camino de acceso al conocido atractivo natural ubicado en la provincia de Huaraz, una zona frecuentada por viajeros nacionales y extranjeros debido a sus paisajes de alta montaña y vistas de la Cordillera Blanca. Las visitantes avanzaban por el sendero cuando resbalaron a causa del terreno mojado y las condiciones climáticas adversas registradas en las últimas horas.

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Rescate de turistas movilizó a policías, Serenazgo y personal del SAMU

Composición: Infobae Perú

Según información proporcionada por las autoridades locales, las extranjeras fueron ubicadas aproximadamente a un kilómetro antes de llegar a la laguna Churup, situada a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Tras recibir la alerta de pobladores de la zona, agentes de la Sección de Emergencia de la PNP activaron un operativo de rescate para llegar hasta el lugar del accidente.

La médico del SAMU, Andrea Carranza, informó que las jóvenes presentaban golpes y heridas, principalmente en la cabeza y piernas, por lo que recibieron atención inmediata antes de ser evacuadas hacia una clínica local. Las turistas fueron identificadas como Mais Gamy y Silka Maya, ambas de nacionalidad israelí, mientras que el tercer afectado sería un ciudadano canadiense que también sufrió lesiones durante la caminata.

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El jefe de la comisaría de Huaraz, comandante PNP Óscar Sosa Ramírez, detalló que las caídas ocurrieron debido a que el camino se encontraba resbaladizo por factores climatológicos. Asimismo, precisó que los turistas realizaban el recorrido sin un guía especializado, situación que habría incrementado los riesgos y dificultado la reacción inmediata ante la emergencia.

Las labores de rescate se realizaron en coordinación con Serenazgo del distrito de Independencia y personal de patrullaje motorizado, quienes ayudaron a trasladar a los afectados desde la zona de difícil acceso hasta un punto seguro para recibir atención médica.

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La laguna Churup es considerada uno de los destinos turísticos más visitados de Áncash por sus aguas de origen glaciar y su cercanía con Huaraz. Sin embargo, especialistas y autoridades recuerdan que el ascenso presenta tramos empinados, zonas rocosas y sectores que pueden volverse peligrosos durante la temporada de lluvias o bajas temperaturas.

Tras el accidente, la Policía Nacional reiteró el llamado a los visitantes para contratar guías autorizados y tomar medidas de seguridad antes de realizar actividades de turismo de aventura en zonas altoandinas. También recomendaron verificar las condiciones climáticas antes de iniciar rutas de trekking y utilizar implementos adecuados para evitar nuevos incidentes en caminos de alta montaña.

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Otro trekking en Áncash terminó en tragedia

Saki Terada y Chiaki a punto de partir hasta cierto punto para comenzar a escalar| Instagram de Chiaki Inada

El reciente accidente ocurrido en la ruta hacia la laguna Churup recordó otra emergencia registrada en Áncash que terminó en tragedia y conmocionó a la comunidad montañista internacional. En junio de 2025, las japonesas Chiaki Inada, de 40 años, y Saki Terada, de 36, quedaron atrapadas a más de 6.500 metros de altura mientras descendían del nevado Huascarán, considerado la montaña más alta del Perú. Ambas permanecieron desaparecidas durante dos días hasta que una señal satelital de auxilio permitió activar un operativo de rescate de alta complejidad.

La expedición de búsqueda fue liderada por guías especializados y contó con apoyo aéreo de la Policía Nacional. Las montañistas fueron encontradas con vida en una zona de difícil acceso, afectadas por hipotermia, agotamiento extremo y síntomas severos de mal de altura. Sin embargo, Chiaki Inada no logró sobrevivir al descenso debido a un cuadro crítico de edema cerebral e hipotermia avanzada. Su compañera Saki Terada fue evacuada posteriormente en helicóptero hacia Huaraz con deshidratación severa y quemaduras ocasionadas por el intenso frío.

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De acuerdo con los reportes difundidos tras la tragedia, ambas extranjeras habían iniciado la expedición sin un guía certificado, pese a las advertencias por las intensas nevadas y el riesgo de avalanchas en la Cordillera Blanca. Antes de intentar el ascenso al Huascarán, las turistas realizaron una caminata de aclimatación precisamente en la laguna Churup, uno de los destinos de trekking más concurridos de Áncash.