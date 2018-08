—Me parece interesante esta época donde estamos viviendo la expansión de las redes e internet, porque nos coloca en un desafío súper interesante que tiene que ver con dos dimensiones que constituyen nuestra subjetividad: el tiempo y el espacio. No nos podemos pensar por fuera del tiempo y el espacio. Internet diluye estas dos dimensiones, porque podés estar simultáneamente en otros lugares y vincularte fuera del espacio con quien quieras. Esto hace que nos planteemos preguntas de índole filosófica. Y estudiando la obra de Butler entendí que en él las dimensiones del tiempo y el espacio se reconfiguran de una manera totalmente diferente. Primero, porque uno puede organizar su obra por períodos pero en realidad no sirve eso porque su pintura, por supuesto sin que él tuviera conciencia de lo que estaba haciendo, no respeta cronologías. Como la memoria, que es una dimensión del pensamiento que tampoco respeta cronologías ni especialidades, que va por fuera porque lo que nosotros recordamos se va sobreimprimiendo en temporalidades y espacialidades disímiles. Entonces me parece que una nueva lectura de la obra de Horacio Butler tiene que ver con lo que estudia el historiador contemporáneo Georges Didi-Huberman: la imagen ante el tiempo. La historia del arte plantea visualidades que, si bien son hijas de su tiempo y de su espacio porque son hechos culturales, al mismo tiempo pueden ser leídas fuera del espacio y del tiempo, porque tienen que ver con la mirada del artista y cómo configura el entorno. Y en este universo de las redes ésto se entiende mejor. La contemporaneidad no está ayudando a leer fuera del tiempo y del espacio obras que estuvieron muy ancladas en una secuencia lineal, en la del progreso: si eras más abstracto era más moderno. Ahora la distinción entre figuración y abstracción se cae. Es lo que pasa en Butler.