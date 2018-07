-Desde las primeras páginas, se nota que se va a contar la historia de algo que ya se terminó. ¿Te resultó complicado encarar una novela de clausura, de despedida?

-Claramente es una novela de duelo. Como estaba muy trabado en la escritura, me había propuesto escribir algo sencillo, que no me demandara mucho. Entonces quería que, en la primera página, el lector ya tuviera toda la información y que no hubiera nada para develar conforme avanzara la lectura. Pero eso que yo hice para simplificarme el trabajo me lo complicó horriblemente. Porque a las diez páginas pensé: "¿cómo sostengo esto?". No había ningún misterio. Entonces fue un trabajo arduo. Y sí, en la primera página, quien entra a la lectura ya sabe que esa pareja no existe más. Ya sabe que se terminó y que de alguna manera es la visita a un imperio caído, a una ciudad deshabitada, el recuento de los días de esplendor.