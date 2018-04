—Sí, ahí hay un personaje femenino fuerte que es el de Raquel Gleizer, la colorada, la sobrina de Manuel Gleizer, personaje histórico, no así su sobrina. Y el chiste es que Rivarola está totalmente azorado por esta mujer que lo lleva todo el tiempo de la nariz. Ella decide cuándo va a pasar algo, cuándo no va a pasar nada. Ella no quiere, como supone él que quieren todas las mujeres, casarse o tener alguna relación sostenida, sino que entra y sale como se le da la gana. Y obviamente, si bien no había muchas mujeres así, era algo que existía o empezaba a existir de una manera y que es una marca más de ese largo camino que has recorrido, muchacha. Pensá en 1933, 16 años antes de que en la Argentina, bastante tardíamente, se acepte el voto femenino. Pensá que en ese momento las mujeres no eran sujetos de derecho cívico, no tenían ni siquiera el derecho a votar. Ahora nos parece inverosímil pero no hace tanto, papá ya había nacido cuando las mujeres no eran ciudadanas. Entonces es muy impresionante lo que hemos recorrido en ese sentido. Y supongo que a veces lo recorremos sin darnos cuenta y a veces a los golpes. Este es uno de esos momentos en que lo estamos recorriendo a los golpes, que nos estamos dando cuenta que están todos estos obstáculos que hay que tirar abajo, y a mí me parece perfecto que haya que pegar algunos golpes y tirarlos abajo. Por supuesto, cuando hay golpes, hay algunos que son más fuertes que lo necesario y otros que quizás son más débiles que lo necesario, y se producen turbulencias, comodidades e inquietudes. pero bueno, es lo que precisa el proceso que quiere seguir adelante, y el de las mujeres es uno de los pocos procesos muy exitosos del siglo XX, del que hablábamos antes. Pocas cosas han cambiado tanto para mejor como la condición de ser mujer en los últimos cien años. Y si tiene que seguir cambiando y eso nos cuesta inquietudes y complicaciones, tanto mejor.