— No, leía la superficie de un medio oficial, incluso absolutamente manipulado por la dictadura. Él combinaba por ejemplo la lectura de avisos fúnebres, noticias gremiales, una asistencia a una fiesta y de eso sacaba deducciones que podían hacerle evaluar un posible acto político. Entonces eso me parece bastante interesante. Creo que ahí hace eso. Incluso ahí está el tema de por qué no se puede considerar una falsificación, ya sea la atribución de las frases o la existencia del soldado. Porque él no está en ese momento diciendo algo para dar una versión que contradice la oficial. Él aclara muy bien que por esta vez los hechos fueron más o menos como salieron en los diarios. Entonces hay que leerlo de esa manera, no pensarlo como pruebas, como evidencia, que es lo que utiliza a menudo en Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, o en el resto de sus obras. También planteo ahí que la frase no la dijo ella, la dijo el compañero. Ahora, a partir de los testimonios que yo recogí, testimonios de la familia Mainer, que estaba en la casa de la calle Corro, es difícil determinar quién era ese compañero que sube a la terraza con ella. Esa es una característica del testimonio, es interesante porque Walsh mismo dice en Operación masacre lo que le costó cuando entrevistó a los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez y resulta que no se pudieron poner de acuerdo sobre quién había bajado primero del camión en la zona. Entonces me parece que no podés pedir un rigor fáctico al testimonio. No sabés quién subió, a su vez no podemos pensar en la autoría de la frase cuando ella pertenece a un grupo político en el que justamente el nombre propio se pierde y se adopta el nombre de guerra y en donde se piensa como un cuerpo común. Me parece que eso problematiza el tema de quién dijo o no una frase.