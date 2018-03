Se acercaba el final, Nuku Hiva, el vientre de mis Mares del Sur. El aeropuerto está en un punta aislada de la isla, el único lugar apto para construir una pista de aterrizaje. Hay que atravesar montañas salvajes y precipicios para descender a Taiohae, frente a cuyas costas atracó ciento cincuenta años atrás el ballenero de Melville luego de una travesía infernal para su tripulación. Una mañana, un hombre me llevó en auto hasta el adormecido valle de Taipi, me dejó en un pequeño paraje y caminé en soledad por las ruinas de un antiguo templo ante la mirada de los vigilantes Tikis, esas enigmáticas estatuas que prueban según algunos la conexión entre las Marquesas y América del Sur. Otro día, el último, Antoine, el dueño de la casa en la que me alojaba, me invitó a ir de cacería por la selva y las montañas con sus perros. Empezamos temprano a la mañana, caminamos interminables kilómetros por cañaverales, cumbres y cuestas épicas, y terminamos con la noche cerrada ya y una cabra despellejada en su bolso.