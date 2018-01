La literatura de Piglia entró tarde en mi vida. Lo leí luego de que él leyera unos relatos míos que le dí en la presentación de la última novela de Onetti (él la presentaba) y al otro día me llamó por teléfono diciéndome que le habían gustado mucho. Entonces, me puse a leer a Piglia, era una vergüenza que no hubiera leído nada del gran escritor que me daría una ayuda grande para publicar. Mi relación con él fue de amistad y agradecimiento. Las coordenadas literarias entre su literatura y la mía tal vez tengan que ver con que él viene también de una tradición arltiana, onettiana y siempre fue muy crítico con la conciencia media de la burguesía argentina.