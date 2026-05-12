Especialista reveló los hábitos que pueden causar hipertensión arterial y cómo prevenir este “asesino silencioso”

Las autoridades médicas piden tener precaución con la presión elevada y acudir al especialista ante los primeros síntomas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La hipertensión arterial avanza como una de las enfermedades crónicas más extendidas al punto de afectar a uno de cada tres adultos en Colombia, y su tendencia al alza preocupa cada vez más a los especialistas.

Lejos de limitarse a personas de edad avanzada, este trastorno impacta también a las generaciones más jóvenes, según advirtió la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial el 17 de mayo. Asimismo, la entidad reiteró que la mayor amenaza es la ausencia de síntomas durante años, por lo que los expertos denominan esta enfermedad como el “asesino silencioso”.

PUBLICIDAD

Entre los aspectos más inquietantes se encuentra el desconocimiento de la condición y las graves consecuencias que suelen descubrirse solo en etapas avanzadas.

Ante este panorama, el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, explicó: “Muchos pacientes se consideran completamente sanos hasta que ocurre una complicación severa. Lamentablemente, las secuelas suelen ser irreversibles”.

PUBLICIDAD

Es indispensable realizar un monitoreo regular para la hipertensión arterial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad señaló que la hipertensión se produce por una combinación de factores genéticos y hábitos perjudiciales desde edades tempranas, entre los que se encuentran:

Consumo excesivo de sal.

Sedentarismo.

Estrés.

Sobrepeso.

Ingesta de alcohol.

Cigarrillo.

Baja calidad del sueño.

Estos comportamientos tienden a consolidarse en la infancia, facilitando la presencia temprana del trastorno y su evolución silenciosa a lo largo del tiempo, por lo que los expertos reiteraron que el papel de los padres y cuidadores es indispensable para evitar este padecimiento.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Liga, muchas personas suspenden el tratamiento porque no perciben signos de alerta, lo que eleva el riesgo de sufrir episodios graves como accidente cerebrovascular, infarto cardíaco, insuficiencia renal, demencia vascular o disfunción eréctil. Por esta razón, el seguimiento y la adherencia terapéutica son dos pilares fundamentales para evitar complicaciones.

Ante este panorama se indicó que, cualquier persona, incluyendo jóvenes aparentemente sanos, debe medirse la presión arterial en forma periódica, incluso en su propio hogar empleando tensiómetros electrónicos que se pueden conseguir fácilmente en el mercado.

PUBLICIDAD

El doctor Luis Moya Jiménez reiteró que la hipertensión es prevenible y controlable, por lo que identificar los factores de riesgo, mantener hábitos saludables y realizar controles periódicos puede marcar la diferencia entre una vida plena y el padecimiento de secuelas irreversibles.

La medición regular de la presión arterial es crucial para detectar y gestionar la hipertensión, una condición que afecta a millones de personas a nivel mundial y requiere atención médica para prevenir complicaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto de la hipertensión en jóvenes y adultos

Las cifras de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión indican que el fenómeno se extiende a sectores de la población cada vez más jóvenes. Esta tendencia obedece, según el doctor Moya, a la práctica temprana de hábitos perjudiciales en la infancia y adolescencia que terminan por consolidar la enfermedad antes de los 40 años.

PUBLICIDAD

La naturaleza silenciosa de la enfermedad puede hacer un poco más complicado el diagnóstico para aquellos que no asisten al médico de forma regular, por lo que los médicos recomiendan priorizar la medición y control de la presión arterial, especialmente entre aquellos que tienen antecedentes familiares.

Recuerde que puede realizarse chequeos en su casa con los aparatos destinados para este fin - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE

La Liga recordó que la tecnología contribuye a la vigilancia de la presión y la frecuencia cardíaca con herramientas como la aplicación móvil gratuita Corazón Sano, diseñada para registrar cifras de presión y frecuencia cardíaca, permitiendo un seguimiento cercano y mayor conciencia sobre la salud cardiovascular.

PUBLICIDAD

Estas innovaciones, junto con los controles periódicos y la consulta médica adecuada, buscan prevenir daños médicos de gran magnitud que terminen por afectar la calidad de vida del paciente de forma permanente o, en el peor de los casos, causar su muerte.

La advertencia de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión es clara: esta enfermedad no respeta la edad ni el estado físico aparente y la indiferencia a los controles médicos constantes puede causar discapacidades permanentes.

PUBLICIDAD