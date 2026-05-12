Colombia

Especialista reveló los hábitos que pueden causar hipertensión arterial y cómo prevenir este “asesino silencioso”

La condición médica no se limita solo a los adultos mayores, puesto que se presenta también en personas jóvenes, impulsando alertas sobre la importancia de la prevención y el control desde los primeros años de vida

Guardar
Google icon
Representación digital de una red de vasos sanguíneos rojos y glóbulos rojos. Ondas de actividad y lecturas de presión arterial (140/90, 160/100) son visibles.
Las autoridades médicas piden tener precaución con la presión elevada y acudir al especialista ante los primeros síntomas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La hipertensión arterial avanza como una de las enfermedades crónicas más extendidas al punto de afectar a uno de cada tres adultos en Colombia, y su tendencia al alza preocupa cada vez más a los especialistas.

Lejos de limitarse a personas de edad avanzada, este trastorno impacta también a las generaciones más jóvenes, según advirtió la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión con motivo del Día Mundial de la Hipertensión Arterial el 17 de mayo. Asimismo, la entidad reiteró que la mayor amenaza es la ausencia de síntomas durante años, por lo que los expertos denominan esta enfermedad como el “asesino silencioso”.

PUBLICIDAD

Entre los aspectos más inquietantes se encuentra el desconocimiento de la condición y las graves consecuencias que suelen descubrirse solo en etapas avanzadas.

Ante este panorama, el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, explicó: “Muchos pacientes se consideran completamente sanos hasta que ocurre una complicación severa. Lamentablemente, las secuelas suelen ser irreversibles”.

PUBLICIDAD

Una médica mide la presión arterial de un paciente masculino sentado en una camilla de examen dentro de una clínica con paredes verdes y una ventana.
Es indispensable realizar un monitoreo regular para la hipertensión arterial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad señaló que la hipertensión se produce por una combinación de factores genéticos y hábitos perjudiciales desde edades tempranas, entre los que se encuentran:

  • Consumo excesivo de sal.
  • Sedentarismo.
  • Estrés.
  • Sobrepeso.
  • Ingesta de alcohol.
  • Cigarrillo.
  • Baja calidad del sueño.

Estos comportamientos tienden a consolidarse en la infancia, facilitando la presencia temprana del trastorno y su evolución silenciosa a lo largo del tiempo, por lo que los expertos reiteraron que el papel de los padres y cuidadores es indispensable para evitar este padecimiento.

De acuerdo con la Liga, muchas personas suspenden el tratamiento porque no perciben signos de alerta, lo que eleva el riesgo de sufrir episodios graves como accidente cerebrovascular, infarto cardíaco, insuficiencia renal, demencia vascular o disfunción eréctil. Por esta razón, el seguimiento y la adherencia terapéutica son dos pilares fundamentales para evitar complicaciones.

Ante este panorama se indicó que, cualquier persona, incluyendo jóvenes aparentemente sanos, debe medirse la presión arterial en forma periódica, incluso en su propio hogar empleando tensiómetros electrónicos que se pueden conseguir fácilmente en el mercado.

El doctor Luis Moya Jiménez reiteró que la hipertensión es prevenible y controlable, por lo que identificar los factores de riesgo, mantener hábitos saludables y realizar controles periódicos puede marcar la diferencia entre una vida plena y el padecimiento de secuelas irreversibles.

Una persona se mide la presión arterial con un esfigmomanómetro, mostrando una lectura elevada, con una ilustración de corazón rojo y el texto 'Hipertensión Arterial'.
La medición regular de la presión arterial es crucial para detectar y gestionar la hipertensión, una condición que afecta a millones de personas a nivel mundial y requiere atención médica para prevenir complicaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto de la hipertensión en jóvenes y adultos

Las cifras de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión indican que el fenómeno se extiende a sectores de la población cada vez más jóvenes. Esta tendencia obedece, según el doctor Moya, a la práctica temprana de hábitos perjudiciales en la infancia y adolescencia que terminan por consolidar la enfermedad antes de los 40 años.

La naturaleza silenciosa de la enfermedad puede hacer un poco más complicado el diagnóstico para aquellos que no asisten al médico de forma regular, por lo que los médicos recomiendan priorizar la medición y control de la presión arterial, especialmente entre aquellos que tienen antecedentes familiares.

Recuerde que puede realizarse chequeos en su casa con los aparatos destinados para este fin - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE
Recuerde que puede realizarse chequeos en su casa con los aparatos destinados para este fin - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE

La Liga recordó que la tecnología contribuye a la vigilancia de la presión y la frecuencia cardíaca con herramientas como la aplicación móvil gratuita Corazón Sano, diseñada para registrar cifras de presión y frecuencia cardíaca, permitiendo un seguimiento cercano y mayor conciencia sobre la salud cardiovascular.

Estas innovaciones, junto con los controles periódicos y la consulta médica adecuada, buscan prevenir daños médicos de gran magnitud que terminen por afectar la calidad de vida del paciente de forma permanente o, en el peor de los casos, causar su muerte.

La advertencia de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión es clara: esta enfermedad no respeta la edad ni el estado físico aparente y la indiferencia a los controles médicos constantes puede causar discapacidades permanentes.

Temas Relacionados

Hipertensión arterialInfartoPresión altaColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo el Soat dejaría de ser obligatorio para motos de hasta 250 c.c. en Colombia: este es el abecé del proyecto de Paloma Valencia

La iniciativa legislativa busca modificar las normas de tránsito para que millones de usuarios que dependen de un vehiculo automotor de dos ruedas accedan a atención médica tras accidentes, financiada con fondos públicos y multas existentes

Cómo el Soat dejaría de ser obligatorio para motos de hasta 250 c.c. en Colombia: este es el abecé del proyecto de Paloma Valencia

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Resultados de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 11 de mayo: todos los secos millonarios

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Resultados de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 11 de mayo: todos los secos millonarios

Corte Constitucional en la mira por posible conflicto de intereses en fallo contra la SIC por caso de colusión en la Dimayor

La alta corte revirtió temporalmente la sanción contra los 17 clubes señalados de cartelización de futbolistas, en virtud de una tutela interpuesta por Dimayor, en la que exigió una prueba forense al ente acusador

Corte Constitucional en la mira por posible conflicto de intereses en fallo contra la SIC por caso de colusión en la Dimayor

Migración Colombia cumplió orden de revelar movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca instó a la autoridad migratoria a enviar la información sobre los señalados delincuentes sexuales al periodista Juan Pablo Barrientos (solicitante)

Migración Colombia cumplió orden de revelar movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Deportes

Corte Constitucional en la mira por posible conflicto de intereses en fallo contra la SIC por caso de colusión en la Dimayor

Corte Constitucional en la mira por posible conflicto de intereses en fallo contra la SIC por caso de colusión en la Dimayor

Hora y dónde ver Junior de Barranquilla vs. Once Caldas: el Tiburón defiende la ventaja en playoffs de Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026

La selección Colombia enfrentará dos partidos amistosos contra Costa Rica como local en mayo