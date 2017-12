Cuando, una vez en Jujuy, el sindicalista Nando Acosta, que fue su maestro, se autodefinió como un "anarco-peronista", me alegré de escucharlo y le respondí que el primer término de la palabra me interesaba más que el segundo. Esta escritora anarca que soy, le dije, o pensé decirle, guarda su distancia crítica, indispensable desde el punto de vista moral y literario, no se hace kirchnerista ni antikirchnerista, no necesita justificarse por serlo o por no serlo, no se incinera porque no se embandera, lo cual no significa que no comparta, y firma con su nombre todo aquello que su conciencia le indica.