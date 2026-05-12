Colombia

Llegarán más de siete millones de galones de combustible de Estados Unidos en el sur de Colombia

Los bloqueos en las rutas terrestres han provocado que el Gobierno nacional busque nuevas opciones para evitar que la gasolina y el diesel se termine en esta región

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Combustible - Colombia - Estados Unidos
Los más de siete millones de galones llegarán provenientes de Estados Unidos - crédito Visuales IA

En Nariño se registran constantes casos de desabastecimiento de gasolina por una combinación de factores estructurales. Cabe recordar que el combustible de Nariño es principalmente proveniente de las plantas ubicadas en Yumbo, Valle del Cauca, y el puerto de Tumaco; mientras que el traslado de combustibles hasta el departamento implica atravesar largas distancias y zonas con condiciones complejas de orden público, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema de distribución.

Los bloqueos en carreteras, motivados por protestas sociales, paros regionales, manifestaciones de comunidades indígenas y la presencia de grupos armados, son factores frecuentes que interrumpen el flujo de camiones cisterna encargados de transportar la gasolina y el diésel.

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De la misma forma, Colombia experimenta una crisis de suministro energético que se traduce en una reducción de la producción interna y una creciente dependencia de las importaciones, elevando los costos logísticos e impactando especialmente a departamentos apartados como Nariño.

Puerto de Tumaco
El Gobierno nacional se comprometió a garantizar que habrá combustible en la región a pesar de la crisis - crédito Puerto de Tumaco

Frente a esta problemática, el Gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan de Abastecimiento de Combustibles para el suroccidente colombiano. Bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos, la estrategia busca garantizar el suministro regular de gasolina y diésel en Nariño y otros departamentos afectados históricamente por la escasez.

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Como parte de la estrategia, se ha establecido como mecanismo constante la importación directa de combustibles a través del Puerto de Tumaco, en donde arribará el buque Willard J., procedente de Estados Unidos con un cargamento de más de siete millones de galones de combustible,

Al país llegarán 1.7 millones de galones de diésel y 5.7 millones de galones de gasolina, en una operación que contempla la carga adicional en la Refinería de Cartagena (Reficar) y lo que incrementa la capacidad logística para atender la demanda del Pacífico colombiano.

Desde el Ministerio de Minas informaron que la llegada de combustibles a través de la vía marítima reduce la dependencia de las rutas terrestres, tradicionalmente afectadas por bloqueos y dificultades de seguridad; esta modalidad permite optimizar los tiempos de entrega y disminuir los costos de transporte, beneficiando tanto a los distribuidores como a los consumidores finales.

Puerto de Tumaco
El suministro permitirá mitigar la crisis que provocan los bloqueos y la presencia de grupos armados en las vías terrestres de la región - crédito Puerto de Tumaco

El plan también contempla el fortalecimiento de la infraestructura de almacenamiento y la mejora de los sistemas de distribución interna. El objetivo es asegurar que la población cuente con el combustible necesario para la movilidad y el desarrollo de actividades productivas, minimizando el impacto de eventuales interrupciones en el suministro.

Por otra parte, la participación de la Refinería de Cartagena en la operación logística refuerza la capacidad del Estado para responder a la demanda regional y contribuir a la estabilidad energética.

Este proceso logístico transforma al Puerto de Tumaco en un eje central para el abastecimiento energético del suroccidente colombiano, convirtiéndolo en un punto estratégico para la recepción y distribución de combustibles, favoreciendo la integración de la región y el acceso a insumos clave para la economía local.

Ecopetrol advirtió que Colombia podría importar hasta el 60% de la gasolina consumida en 2040 por insuficiente producción nacional - crédito Álvaro Tavera Colprensa
La Refinería de Cartagena participará en la operación logística - crédito Colprensa

Desde el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos mencionaron que sus acciones se enfocarán en consolidar una política de abastecimiento sostenible, adaptada a las características geográficas y sociales del suroccidente nacional.

“Las acciones adelantadas en el marco de este plan buscan dotar a Nariño de mayor resiliencia frente a los desafíos estructurales y coyunturales que históricamente han afectado el suministro de combustibles. La llegada regular de cargamentos marítimos, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la articulación entre el sector público y privado configuran un nuevo escenario para la gestión energética en el departamento”, es parte del comunicado oficial con el que fue confirmada la llegada del buque mencionado.

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