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Cambió su apariencia, huyó a Venezuela y tiene cómplices libres: por qué la extradición de la suegra de Carolina Flores no será rápida

La presunta feminicida aun no regresa a México, pero se encuentra detenida

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Panel de investigación criminal con fotos de implicados, notas azules sobre el caso de Carolina Flores, mapa de ruta de escape y huellas dactilares.
Erika María Guadalupe "N", de 60 años, es acusada del homicidio de su nuera Carolina Flores en Polanco el 15 de abril de 2026, tras dispararle 12 veces, siendo luego localizada en Venezuela por la Interpol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó este 12 de mayo en conferencia de prensa que sigue el proceso para extraditar a Erika Guadalupe “N” desde Venezuela a México, tras ser señalada como responsable del asesinato de su nuera Carolina Flores en un departamento en Polanco.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque el caso es competencia de la Fiscalía capitalina, su administración mantiene respaldo y coordinación institucional para agilizar la extradición.

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El asesinato de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril de 2026 en una vivienda de Polanco. Por supuesto, encontrar justicia para la joven ha sido un proceso lento debido a la complejidad de la situación.

El escape a Venezuela que retrasó la detención de Erika “N”

La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
La detención de Erika Guadalupe "N" en Venezuela pone fin a una extensa búsqueda internacional por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Según la grabación de una cámara de seguridad, la suegra disparó 12 veces —seis impactos en la cabeza y seis en el tórax— tras intercambiar algunas palabras con la víctima. El esposo de Carolina y el bebé de ambos se encontraban en la casa al momento del ataque mortal.

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Tras el crimen, Erika María Guadalupe “N” huyó y fue rastreada internacionalmente. De acuerdo con lo que se difundió, viajó más de 2,800 km desde Ensenada a la Ciudad de México días antes del asesinato, y posteriormente escapó a Venezuela, donde agentes la ubicaron en una zona exclusiva gracias a una ficha roja de Interpol.

La ciudadanía expresó indignación y exigencia de justicia para la víctima, quien había sido modelo y exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California. Distintas voces cuestionaron que el esposo de Flores tardó un día en denunciar a su madre ante las autoridades, lo cual, afirmaron, pudo dificultar la localización inmediata de la sospechosa.

Resistirse a la detención y cambiar de apariencia: los métodos con los que Erika “N” trató de evadir a la justicia

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

La llegada de Erika “N” a Venezuela ocurrió apenas veinticuatro horas después del asesinato de Carolina Flores. La acusada utilizó una ruta aérea que incluyó una escala en Panamá, lo que, según la información disponible, facilitó su desplazamiento fuera de México.

En cuanto las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la posible huida, la Fiscalía contactó a funcionarios venezolanos a través de INTERPOL para notificar que Erika “N” podía ingresar a territorio venezolano.

Composición con el rostro censurado de Carolina Flores y la imagen de Erika 'N', ambas con efecto de cristal roto, agujero de bala y salpicaduras rojas
Los detalles de la detención de Erika "N" (Infobae México / Jovani Pérez)

Según N+, la detención inicial ocurrió bajo la figura de desacato, permitiendo retenerla hasta 48 horas mientras se tramitaba la documentación necesaria para iniciar el proceso formal por el presunto feminicidio.

Durante el arresto, Erika “N” negó ante los agentes venezolanos haber cometido el delito y cuestionó la autoridad policial, lo que motivó la aplicación de la figura de desacato, común en detenciones de calle.

La periodista Ana María Alvarado afirmó que tras salir de México, Erika “N” optó por modificar su apariencia física. “Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, detalló en su canal de YouTube.

La situación de Erika “N” permanece en suspenso: está retenida y no podrá abandonar Venezuela hasta que finalicen los trámites judiciales o medie una disposición judicial extraordinaria, aseguró Ana María Alvarado. Estos procesos pueden durar semanas o hasta meses.

Los cómplices de Erika “N”, un giro más en el caso

Una creadora digital se dirige a la cámara presentando información. Detrás de ella, se observa un documento con texto y una fecha del 16 de abril de 2020, junto a la fotografía de una mujer mayor. La creadora digital @LAPARCERAJOSTIN2 difunde detalles sobre una nota supuestamente escrita por Erika N, relacionada con el crimen de la exreina de belleza Carolina Flores. La nota, a la cual tuvo acceso el CPNB, contiene información sobre el caso.

La investigación en torno al feminicidio de Carolina Flores ha revelado nuevas hipótesis sobre posibles actos de encubrimiento y apoyo económico a la principal sospechosa, Erika “N”, mientras permanecía prófuga en Venezuela.

Supuestamente, las autoridades sospechan que Erika “N” mantuvo comunicación constante con su hijo Alejandro Sánchez y con otros familiares tras el homicidio.

Según la creadora de contenido “La Parcera Justin”, quien accedió a información extraída de los dispositivos de la acusada, la mujer recibió transferencias de dinero enviadas desde México por sus hermanos, lo que le habría permitido ocultarse en un fraccionamiento residencial de alto nivel en Caracas.

De acuerdo con la misma fuente, Erika “N” envió por lo menos cinco cartas digitales: cuatro para su hijo y una para su hermana. Los mensajes fueron redactados en una tablet y enviados mediante fotografías, lo que ayudó a mantener la comunicación sin ser detectada fácilmente por las autoridades.

En una de estas supuestas cartas, la acusada describió su situación tras escapar de México: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

Según estos textos, Erika “N” expresó sentirse excluida por decisiones relativas al cuidado del bebé de la pareja y por restricciones impuestas en el hogar. En una de las cartas, la acusada escribió: “Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”.

En otro supuesto mensaje, Erika “N” habría afirmado: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.

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