¿Qué hallaron? "A ciencia cierta no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Finalmente los materiales encontrados están en un alto nivel de mutación. Hay algunos que son directamente paquetes de tierra. La pregunta que nos hacemos es cuánta gente enterró sus libros o los quemó. Eso no lo sabemos, pero en el orden de lo privado estamos recabando esa información con testimonios. No es algo que hoy podamos saber", comenta Halac. Pero, ¿cómo empezó? "En el 2014 nos encontramos con Tomás, veníamos de trabajar sobre la biblioteca de mi padre, él me contó la historia de sus padres y empezamos a trabajar. Mi papá quemó su biblioteca en 1963, él era de la Juventud Comunista y tras una operación llamada Operación Sierra decidió quemar todo. Ya había problemas con la circulación de libros marxistas, entonces él se deshizo de toda esa biblioteca. Creo que esa distinción entre quemar la biblioteca y enterrarla es interesante, porque enterrarla conlleva una esperanza", continúa Halac. Todo el material hallado es en bolsas está prácticamente destruido; es muy difícil abrir esos libros y leerlos, apenas se pueden ver las tapas y algunas páginas. Entre los autores, Engels, Mao, Gramsci y Marx: todos prohibidos.