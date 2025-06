Sari Arponen reveló cuántas comidas al día debe consumir una persona para retrasar el envejecimiento

La doctora indicó que lo recomendables es que se consuman alimentos dos veces en el día - crédito Freepik

Con una sociedad saturada de información y “gurús” de la belleza y la salud que venden en las plataformas digitales, ya no se sabe a ciencia cierto que es lo bueno y que es lo malo para alcanzar una vejez saludables y vigorosos.

Precisamente, estas fueron las bases para que Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y experta en microbiota, escribiera su más reciente libro Envejeces o rejuveneces.

“Al final es un tema que, del cómo cumplir años con salud y conseguir una longevidad saludable, o cómo rejuvenecer, es algo que a todo el mundo le acaba preocupando en algún momento, normalmente a partir de los 40 (...) Precisamente, cuanto antes empiezas a actuar de una manera prolongada para conseguir una longevidad saludable, mejor″, sostuvo la especialista a Infobae Colombia.

La doctora de origen finlandés publicó su más reciente libro "Envejeces o rejuveneces" - crédito Fotocomposición Infobae (prensa Sari Arponen)

En conversación con este medio, Arponen afirmó que uno de los consejos que más recomienda, y que se encuentra en su libro sobre la longevidad, es comer solo dos veces en el día. “(...) yo en mi caso particular suelo comer dos veces al día, muy raras veces tres, pero ese día ya no me encuentro bien (...)”, afirmó.

Arponen explicó que prefiere consumir solo dos comidas al día en los siguientes horarios: la primera a las 12:00 p. m. (combinando desayuno y almuerzo) y la segunda a las 8:00 p. m. (cena familiar).

Esta decisión, dijo, responde al deseo de evitar comer en exceso, algo que ocurre con más facilidad si se fracciona la comida en cinco momentos diarios.

La cena familiar es clave para mantener relaciones sociales y afectivas saludables - crédito Ilustrativa Infobae

“Es muy fácil comer demasiado, entonces, para mí comer dos veces al día y hacer ese ayuno nocturno largo sí es importante”, explicó.

La médica especialista añadió que no se trata de una regla inquebrantable, debido a que cuando está de viaje, adapta sus horarios al lugar donde se encuentre, pero en casa sigue con su rutina.

Otro aspecto a destacar en este “ayuno nocturno largo” es que no es igual de adecuado para todos, en especial para algunas mujeres en edad fértil.

Muchas pueden no tolerar bien ayunos prolongados y, particularmente en mujeres delgadas o con tendencia a perder la menstruación fácilmente, podría ser preferible mantener tres comidas al día.

“Hay mujeres en edad fértil, sobre todo las que son como mucho más delgadas, que tienen facilidad que se les quite la regla. Sí que les vienen peor los ayunos más largos y sí que les puede venir mejor comer tres veces. Depende mucho de la persona”, apuntó.

La médica de origen finlandés afirmó que existen dos estrategias que están siendo investigadas por su posible relación con la longevidad: la restricción calórica y el ayuno intermitente.

La restricción calórica consiste en consumir menos calorías de las que habitualmente se necesitan realmente, pero sin llegar a la desnutrición.

El ayuno interminente es una de las recomendaciones de la doctora Arponen para lograr un longevidad saludable - crédito Freepik

La segunda estrategia, el ayuno intermitente, implica alargar el periodo en el que no se consume alimentos durante la noche.

Habitualmente, muchas personas pasan entre 12 y 13 horas sin comer desde que cenan hasta el desayuno, pero el ayuno intermitente propone ampliar ese margen, por ejemplo, cenando temprano y posponiendo el desayuno hasta media mañana, logrando así 16 horas sin ingerir alimentos. Esto favorece un descanso más prolongado para el aparato digestivo.

“Por ejemplo, que uno cene a las 7:00 p. m., por ejemplo, y que al día siguiente hasta las 10:00 u 11:00 a. m. no desayune. Se extiende más ese reposo digestivo y luego que en el día, un adulto coma dos o tres veces tiene suficiente. Tanto esto, como el comer un poquito de menos en la restricción calórica, son cosas interesantes para la longevidad ¿Por qué? Porque los problemas metabólicos y el comer en exceso en general, sabemos que va mal para la salud", puntualizó Arponen a este medio.