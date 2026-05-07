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Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Copa Libertadores: otro duelo clave para seguir soñando con los octavos

Luego de enfrentarse a Corinthians en El Campín, los dirigidos por Pablo Repetto se medirán con uno de sus rivales directos en el camino a la siguiente ronda

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Santa Fe en la Copa Libertadores
Santa Fe viene de jugar su segundo partido como local en la Copa Libertadores frente a Corinthians, por la cuarta fecha - crédito Colprensa

Santa Fe dejó de lado el festejo por la clasificación en la Liga BetPlay para afrontar sus problemas en la Copa Libertadores, pues en las primeras tres jornadas no sumó ninguna victoria, lo que causó preocupación en los hinchas porque el club quedó al borde de la eliminación.

Luego de enfrentar a Corinthians, los cardenales se alistan para la penúltima jornada de la fase de grupos, que será determinante porque se podría definir si sigue con vida en el certamen, solo quedará con opción para la Copa Sudamericana o quedará fuera antes de tiempo.

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Por otro lado, Santa Fe también tiene acción por la Liga BetPlay el sábado 9 de mayo, cuando visite al América de Cali, otro equipo complicado para los bogotanos, en el estadio Pascual Guerrero, en la ida de los cuartos de final y el objetivo es llevarse un buen resultado para la vuelta.

Santa Fe y su próximo rival en Copa Libertadores

Los bogotanos siguen sin ganar en el certamen de la Conmebol, luego de empatar frente al líder Corinthians por marcador de 1-1, con gol tardío de los brasileños en los minutos finales, y ahora depende de lo que pase entre Platense y Peñarol para conocer cómo queda en el grupo E tras cuatro jornadas.

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Santa Fe ahora se medirá a nada menos que Platense de Argentina, conjunto que, luego de conseguir el triunfo sobre los cardenales en Buenos Aires por 2-1, se metió en la pelea por uno de los cupos a los octavos de final, lo que da mayor valor al encuentro.

Platense-Independiente Santa Fe
Platense y Santa Fe se volverán a ver en la quinta fecha de la Copa Libertadores, ahora con el cuchillo entre los dientes por el riesgo de ser eliminado - crédito FOTOBAIRES

El compromiso será en el estadio El Campín, donde el cuadro rojo espera más de 30.000 espectadores, tal como en el duelo frente a Corinthians, para apoyar a los dirigidos por Pablo Repetto en la búsqueda de un triunfo fundamental en el torneo de la Conmebol.

Dicho partido entre Santa Fe y Platense será el martes 19 de mayo, desde las 7:00 p. m., y dos días antes de que Corinthians reciba a Peñarol de Uruguay, por lo que los rojos deberán esperar un tiempo antes de saber su futuro, si sigue en Libertadores o va para la Sudamericana.

Santa Fe quiere nuevamente el apoyo de su hinchada para seguir vivo en la Copa Libertadores 2026 - crédito Luisa González/REUTERS
Santa Fe quiere nuevamente el apoyo de su hinchada para seguir vivo en la Copa Libertadores 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Sumado a eso, los cardenales deben partir su nómina en dos porque también disputan los playoffs de la Liga BetPlay, lo que será desgastante para los jugadores por el poco tiempo de descanso en mayo y eso pasaría factura con el paso de los días.

Empate que sabe a derrota para los rojos

Independiente Santa Fe complicó gravemente sus perspectivas en el grupo E de la Copa Libertadores 2026 al igualar 1-1 frente a Corinthians en el estadio El Campín de Bogotá. El resultado, que se definió en el tiempo añadido con un gol agónico de los brasileños, deja a los locales al borde de la eliminación y consolida el liderazgo del Timão en la zona.

El desarrollo del partido mostró un intercambio constante de oportunidades. Nahuel Bustos y Kilian Toscano probaron al portero Hugo Souza en los primeros minutos. Por su parte, Raniele y Rodrigo Garro pusieron en aprietos al guardameta de Santa Fe, que realizó intervenciones destacadas durante toda la primera mitad.

Corinthians le empató sobre el final a Santa Fe por 1-1 en El Campín, por la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS
Corinthians le empató sobre el final a Santa Fe por 1-1 en El Campín, por la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

La paridad se mantuvo hasta la segunda parte, cuando Hugo Rodallega rompió el cero con una definición milimétrica tras pase de Jáder Obrian. El tanto requirió revisión del VAR y fue convalidado.

En la recta final, Corinthians apostó a los cambios tácticos y mantuvo la presión pese a la acumulación de tarjetas en ambos equipos. Cuando parecía que los colombianos sellarían una victoria vital, un centro preciso de Matheuzinho encontró a Gustavo Henrique, quien marcó de cabeza, igualando el marcador y silenciando el estadio bogotano durante el tiempo añadido.

El empate no solo privó a Santa Fe de sumar una victoria imprescindible, sino que prolonga la incertidumbre para definir los clasificados a octavos en el grupo E. El cuadro paulista mantuvo su racha invicta y se afirma como puntero con 10 unidades, mientras el Cardenal apenas suma un punto que lo mantiene con vida estadística, pero depende de otros resultados.

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