Colombia

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Ningún agente resultó herido en el ataque y la persona privada de la libertad siguió en custiodia de los guardias

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El vehículo del Inpec fue interceptado por hombres armados - crédito @luchovoltios/X
El vehículo del Inpec fue interceptado por hombres armados - crédito @luchovoltios/X

Los actos de violencia en Colombia no paran. Luego de varios días de un escalamiento de atentados en Valle del Cauca y Cauca, el país volvió a ser testigo de un acto criminal que ahora sacude al Cesar.

Un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue incinerado. De acuerdo con imágenes e información divulgada en redes sociales y medios de comunicación, el carro se encontraba en una carretera en el sector Sanin Villa, ubicado en la frontera entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, cerca del municipio de Río de Oro (Cesar).

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Los hechos se presentaron cuando funcionarios del Inpec trasladaban a una persona privada de la libertad en el vehículo. Salieron de Santa Marta con destino a Ocaña (Norter de Santander), según informó El Tiempo.

Hombres armados interceptaron el vehículo oficial y lo atacaron. Obligaron a los ocupantes a detenerse y despojaron a los agentes de sus armas de dotación, pero no resultaron heridos. El preso que llevaban con ellos no fue liberado; los criminales solo incineraron el vehículo.

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Se cree que el ataque sería una forma de retaliación de los criminales por recientes capturas y traslados de internos, pero los hechos están siendo investigados y todavía no se tiene claro lo que pasó.

En desarrollo...

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