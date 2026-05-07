Colombia

Juanda Caribe y Mariana Zapata sacudieron ‘La casa de los famosos’ al hablar de una ruptura por cámaras: “Te quiero”

Los seguidores del ‘reality’ afirman que la creadora de contenido le pidió indirectamente al humorista que terminara la relación con la madre de su hija para poder continuar con su romance sin recibir más señalamientos por parte de los invitados y el público

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Mariana le sugirió a Juanda que terminara su relación con Sheila antes de continuar con su vinculo dentro del famoso concurso - crédito lcdlfcolombia45 / TikTok

La conversación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia expuso los sentimientos y dudas de los participantes frente a las cámaras, pues en un momento de franqueza, el creador de contenido expresó: “No sé por qué, pero te quiero“, desatando interrogantes sobre su situación sentimental y lo que podría pasar entre los dos cuando se termine el programa.

Durante el diálogo, el barranquillero reconoció su atracción por Mariana Zapata, aunque se refirió nuevamente a su vínculo con Sheila Gándara fuera del reality, pues los dos tienen una hija y desde que ingresó, él expresó que su relación continuaba.

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Ante las palabras de Juanda Caribe sobre su inquietud de lo que ocurría fuera con su compañera sentimental hasta el momento de su ingreso al programa, Mariana aseguró la importancia de aclarar su situación sentimental, lo que representó una petición clara según los televidentes, que afirman que la intención de la joven es asegurar que el famoso no tenga lazos pendientes fuera de la casa.

La creadora de contenido Sheila Gándara rompió el silencio tras la difusión de imágenes de Juanda Caribe y Mariana Zapata en actitudes cercanas dentro de ‘La casa de los famosos' - crédito @sheilafgandara/ Instagram
Los televidentes etiquetaron a Sheila Gándara en los videos de la conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata - crédito @sheilafgandara/ Instagram

En su conversación, Juanda aseguró que siente un afecto especial por Mariana, disfruta de su compañía y se preocupa por su bienestar en el reality: “Irrespetarte, jamás”, insistió, refiriéndose sus límites y su intención de no “herir a nadie”. Además, admitió que desconoce si su situación actual lo define como soltero, y recalcó que no desea dañar el vínculo con la madre de su pequeña.

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“Créeme que, si yo estuviera soltero…“, dijo dejando en el aire la idea para reflexionar que no sabe lo que sucede con Sheila: ”Ahora mismo yo no sé si estoy soltero o no, yo no me he casado”, agregó Juanda, mostrando su confusión.

Mariana Zapata reiteró que ella no tiene compromiso

La respuesta de Mariana Zapata fue enfática: “Estoy soltera”, afirmó, y señaló que, en su lugar, habría aclarado la situación sentimental públicamente. Incluso, insinuó que lo correcto sería hablar ante las cámaras y cerrar todos los pendientes para poder avanzar sin ataduras dentro de La casa de los famosos Colombia: “Yo hubiera dicho en una cámara: ‘Terminamos. Y si no me ha terminado, yo le termino y cuando salga hablamos’. Yo, Mariana, no quiero decir que tú lo hagas, pero yo con mi personalidad sí”.

Mariana aseguró que ella enfrenta los temas sentimentales de manera directa: “Desde el día uno que hubiera sentido eso, yo lo digo”, refiriéndose a la importancia de aclarar lo que sucede afuera antes de continuar con sus constantes demostraciones de afecto.

La joven dejó claro que, para abrirse a una nueva relación sentimental, ambas partes deben estar libres de compromisos externos, lo que desató polémica entre los seguidores del concurso que siguen llenando de apoyo a Sheila mientras le piden que no vuelva con él cuando salga de la casa.

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Juanda Caribe y Mariana Zapata ya protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Reacciones en redes tras la conversación en ‘La casa de los famosos Colombia’

La charla entre ambos participantes generó miles de comentarios en redes, donde la audiencia hizo todo un análisis sobre las decisiones de Juanda Caribe y criticaron la postura de Mariana Zapata.

Entre las reacciones se destacan: “Ni Ángela Aguilar se atrevió a tanto”, “Esa mujer es mala”, “La Ángela Aguilar colombiana”, “Ojalá Sheila no lo perdone” y “No tienen vergüenza”.

Juanda Caribe
El comediante y Sheila Gándara tuvieron una bebé en mayo de 2025 - crédito @sheilafgandara y @juandacaribeshow/Instagram

Frente al futuro de su relación sentimental con Juanda Caribe, Mariana Zapata reiteró su determinación de actuar con honestidad, aun si esto implica riesgos dentro y fuera del programa, palabras que mantuvieron el interés de la audiencia y dejaron inquietudes sobre la evolución del vínculo entre los dos en uno de los programas que se ha caracterizado por unir sentimentalmente a algunos participantes y generar rupturas con sus parejas anteriores.

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