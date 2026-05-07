Dian podría embargar cuentas y tarjetas de crédito a contribuyentes morosos: así puede saber si está en riesgo

Dian - La entidad advirtió que quienes incumplan sus obligaciones tributarias podrían enfrentar procesos de embargo sobre cuentas bancarias y otros productos financieros | crédito Colprensa

Miles de contribuyentes en Colombia podrían enfrentar procesos de embargo sobre sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros productos financieros por incumplir obligaciones tributarias ante la Dian.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada de supervisar el pago de impuestos y adelantar los procesos de cobro contra quienes mantengan deudas pendientes con el Estado.

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Entre las principales consecuencias de no ponerse al día con las obligaciones tributarias aparece la inclusión en listas de morosos que pueden derivar en medidas de embargo sobre bienes y productos financieros.

Dian - Entre las principales consecuencias de no ponerse al día con las obligaciones tributarias aparece la inclusión en listas de morosos que pueden derivar en medidas de embargo sobre bienes y productos financieros - crédito Colprensa

La Dian puede ordenar el embargo de cuentas bancarias cuando demuestra que el contribuyente ignoró los requerimientos y no cumplió con los pagos pendientes.

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Antes de ejecutar cualquier medida de embargo, la entidad realiza una serie de notificaciones formales e invita al contribuyente a normalizar su situación o acercarse a establecer acuerdos de pago.

Sin embargo, cuando las personas hacen caso omiso a las comunicaciones oficiales, la Dian puede iniciar procedimientos administrativos de cobro para garantizar el recaudo de los recursos adeudados, según información conocida por Revista Semana.

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La entidad recordó que existe un límite de inembargabilidad para cuentas de ahorro pertenecientes a personas naturales.

“Para efectos de los embargos a cuentas de ahorro librados por la Dian dentro de los procesos administrativos de cobro, el límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta más antigua”, señala la normativa citada por la entidad.

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Las deudas relacionadas con declaración de renta, IVA, sanciones y procesos aduaneros son algunas de las principales causas que pueden terminar en embargo.

Entre los casos más frecuentes aparecen el incumplimiento en la presentación o pago de la declaración de renta, obligaciones pendientes del IVA y sanciones económicas derivadas de procesos tributarios.

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También pueden originarse medidas de embargo por deudas relacionadas con impuestos a la riqueza, multas impuestas por la Dian o irregularidades en operaciones aduaneras.

La entidad explicó que estos procesos solo se adelantan después de cumplir varias etapas administrativas y judiciales establecidas por la ley colombiana.

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Los contribuyentes que aparezcan en procesos de cobro pueden acercarse a la Dian para negociar acuerdos de pago y evitar medidas más severas sobre sus bienes.

La recomendación principal es verificar constantemente el estado de las obligaciones tributarias y responder oportunamente a las notificaciones enviadas por la autoridad tributaria.

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El embargo de cuentas bancarias puede afectar la capacidad financiera de las personas y generar restricciones para acceder a productos de crédito o realizar movimientos económicos habituales (Foto: Agencia Andina)

La Dian también indicó que las personas pueden solicitar asesorías virtuales o presenciales para conocer el estado exacto de sus deudas y establecer alternativas de pago.

Expertos tributarios advierten que ignorar los requerimientos puede complicar aún más la situación financiera del contribuyente, especialmente cuando ya existen procesos administrativos avanzados.

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El embargo de cuentas bancarias puede afectar la capacidad financiera de las personas y generar restricciones para acceder a productos de crédito o realizar movimientos económicos habituales.

Por eso, especialistas recomiendan revisar periódicamente el historial tributario y mantener actualizada la información ante la Dian para evitar sanciones o cobros inesperados.

La entidad continúa adelantando campañas de fiscalización y control para aumentar el recaudo tributario en medio de los desafíos económicos y fiscales que enfrenta el país durante 2026.