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Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

La artista sorprendió al compartir detalles sobre su proceso emocional tras la separación, además habló de cómo logró priorizar la crianza de su hija y seguir trabajando por la música con su ex pese a su ruptura

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La famosa cantante reveló detalles de su doloroso proceso de separación y cómo logró tener una relación cordial con el padre de su hija - crédito Vos podés / Instagram

Goyo, recordada por su paso por el exitoso grupo musical ChocQuibTown junto a su expareja Tostao, contó cómo disfruta de una nueva etapa en su vida tras su separación, pues su ruptura no solo representó el fin de su relación, sino una pausa en el grupo musical. Su relato demostró que luego de superar momentos difíciles, los dos lograron construir una relación respetuosa, priorizando el bienestar de su hija, Saba.

Los artistas se convirtieron en una de las parejas más visibles de la música colombiana y aunque tomaron la compleja decisión de separarse tanto a nivel personal como profesional, actualmente, mantienen una comunicación saludable y los dos están presentes en la crianza de su hija, demostrando madurez y respeto mutuo.

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Goyo reveló que tras el divorcio tuvo un proceso de introspección y sanación acompañada por su terapeuta y su madre, que fue clave para sobrellevar el proceso: “Llegó un día donde se cruza divorcio y es sano marcar una distancia”, dijo la famosa en el pódcast Vos podés de Tatiana Franko.

Además, aclaró que sanar le llevó mucho tiempo, conversaciones incómodas y aprender a aceptar emociones difíciles para su crecimiento personal mientras ayudaba a otras mujeres en situaciones similares, usando la música como vía de transformación.

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Y es que en medio del impacto mediático y los rumores, Goyo eligió enfocar sus energías en la sanación interna, dejando de lado el escándalo para refugiarse en el apoyo de su familia y amigos.

Goyo y Tostao de ChocQuibTown muestran cómo la madurez es indispensable para sobrellevar la vida después de una separación - crédito Giorgio Viera/EFE
Goyo y Tostao de ChocQuibTown muestran cómo la madurez es indispensable para sobrellevar la vida después de una separación - crédito Giorgio Viera/EFE

Goyo y Tostao tienen una relación basada en el respeto

La relación actual entre los artistas se caracteriza por la búsqueda del bienestar familiar, según Goyo: “Somos seres humanos, todos cometemos errores. Es medio friki al principio ver a tu marido como un amigo o un hermano, pero después las cosas se van dando de una manera más tranquila, van fluyendo y se van dando. También ya como que uno ve a las personas como con ojos de amor, pero un poco más realista”.

Los padres alternan la compañía de su hija y procuran una convivencia basada en la comunicación: “Es asumir la responsabilidad del momento y compartir también las cargas. Ahora yo estoy aquí, él está en Miami, llevándola al colegio”, contó Goyo en el episodio.

Así, la cantante reconoció el esfuerzo conjunto para mantener una armonía que se refleja en la felicidad y seguridad de su hija, Saba, demostrando su gratitud por el compromiso de Tostao como padre y por el ambiente de confianza que lograron formar.

Goyo cantante de ChocQuibtown
La famosa artista logró reinventarse y transformar el cariño que sentía por su ex - crédito Goyo/ Instagram

El futuro de ChocQuibTown

El cambio en la vida personal de Goyo y Tostao también afectó la dinámica de ChocQuibTown, que fue puesta en pausa tras la separación. Goyo reiteró que la decisión fue conversada entre los tres miembros del grupo, incluyendo a su hermano Slow, que mantuvo un rol conciliador y de apoyo durante el proceso.

Además, la artista reveló que recientemente Tostao tuvo una conversación con ellos para hablar de la agrupación: “Nos habló y nos dijo: ‘Me equivoqué en esto, los extraño, los quiero’ (...) Fue superbonito y creo que es un mensaje bonito también pa’ nuestros fans, ¿sí? Que no se piensen que: ‘Ay, que nos estamos acá matando’. Nada de esas cosas han pasado, gracias a Dios”.

Aunque no existe un plan definido de reencuentro, la artista deja abierta la posibilidad a futuras colaboraciones y animó a sus seguidores a acompañar sus caminos individuales.

Los seguidores están atentos a un nuevo acercamiento musical - crédito @Chocquibtown/Instagram
Los seguidores están atentos a un nuevo acercamiento musical - crédito @Chocquibtown/Instagram

Para Goyo, esta experiencia demuestra que es posible reconstruir vínculos luego de una ruptura, brindando ejemplo de convivencia familiar y profesional después de momentos dolorosos.

La historia de Goyo y Tostao se convierte en ejemplo de que, incluso después de una separación sentimental y artística, se pueden forjar lazos sólidos desde el respeto y la empatía priorizando siempre el bienestar propio y de los niños.

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