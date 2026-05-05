Colombia

De la Espriella aseguró que se apartará de las elecciones si Paloma Valencia demuestra que votó “Sí” en el plebiscito: “Si ocurre lo contrario...”

La candidata aseguró que el aspirante apoyó el mecanismo mediante el cual los ciudadanos decidieron si se firmaba o no el Acuerdo de Paz con las Farc. El abogado lo negó y retó a la senadora a comprobarlo

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Abelardo de la Espriella aseguró que no se le puede comparar con el exalcalde Rodolfo Hernández - crédito Lina Gasca/Colprensa
Abelardo de la Espriella aseguró que, pese a haber estado fuera del país, ha defendido a Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La discusión en redes sociales entre la candidata presidencial Paloma Valencia y su contendiente Abelardo de la Espriella continuó.

Luego de que la congresista del Centro Democrático invitara al abogado a debatir y de que este respondiera con una crítica, la senadora contestó afirmando que el aspirante de “Defensores de la Patria” votó por el “Sí” en el plebiscito por la paz que se llevó a cabo en 2016. Ese mecanismo de participación ciudadana se utilizó para definir si se firmaba o no el Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

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“Abelardo, tienes razón yo siempre he estado en el debate defendiendo a Colombia: Yo lideré el voto por el No y voté no al plebiscito, mientras tú votaste sí. Yo he hecho oposición a Petro 4 años, y he tenido los resultados para pararlo desde Colombia, mientras tú vivías en Italia”, indicó la candidata.

La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de debatir sin tiempos ni moderadores - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de debatir sin tiempos ni moderadores - crédito @PalomaValenciaL/X

En respuesta a las declaraciones de Valencia, el abogado y aspirante presidencial informó que no votó a favor del plebiscito. De hecho, retó a la competidora a demostrar con pruebas que, como afirmó, votó “sí”. En caso de que llegue a comprobarlo, De la Espriella se retiraría de las elecciones.

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Te propongo esto: si pruebas que voté “sí” al esperpento de las FARC y el gobierno Santos, me retiro de la contienda; y, si ocurre lo contrario —es decir, si pruebo que no apoyé ese adefesio—, con una aclaración tuya será suficiente para mí”, precisó.

De igual manera, insistió en que, así como la senadora de la derecha, él también ha “defendido a Colombia”, y aclaró que su patriotismo creció estando fuera del país.

El abogado finalizó la pelea en redes resaltando las cualidades que considera que tiene Paloma Valencia y recalcando que en materia electoral tienen un enemigo en común: el candidato de la izquierda Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico.

El candidato Abelardo de la Espriella retó a Paloma Valencia a demostrar que votó "Sí" en el plebiscito por la paz - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato Abelardo de la Espriella retó a Paloma Valencia a demostrar que votó "Sí" en el plebiscito por la paz - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Reconozco en ti a una mujer honesta y seria. Aquí te espero. Abrazo y doy por terminada la discusión; el único enemigo es Cepeda”, añadió el aspirante.

Abelardo de la Espriella y el “No” en el plebiscito

En otra publicación, aprovechó para compartir una columna de opinión que expuso en El Heraldo, en la que dio a conocer su posición sobre el plebliscito por la paz. En el texto, informó a la opinión pública que votaría “No”, porque consideraba que en el Acuerdo de Paz hubo más concesiones que exigencias que beneficiaron a los excombatientes de la antigua guerrilla.

El proceso de paz con las Farc no es la panacea; no cambiará el país al punto de convertirlo en un paraíso terrenal. Es un paso necesario, eso sí, pero ese escalón no puede ser en detrimento de la arquitectura institucional. La paz requiere de un balance especial, que, con el acuerdo suscrito, claramente no existe”, señaló.

De la Espriella dejó claro que no estaba de acuerdo con el hecho de que lo pactado dejara a los integrantes del grupo armado en libertad, que se comprometieron a responsabilizarse de los hechos de violencia que perpetraron, pero sin pagar penas en prisión definidas por la justicia ordinaria.

Abelardo de la Espriella expuso en su momento sus reparos sobre el Acuerdo de Paz firmado durante el Gobierno del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y las extintas Farc. Anunció que votaría "No" en el plebiscito - crédito Fernando Vergara/AP
Abelardo de la Espriella expuso en su momento sus reparos sobre el Acuerdo de Paz firmado durante el Gobierno del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y las extintas Farc. Anunció que votaría "No" en el plebiscito - crédito Fernando Vergara/AP

Tampoco aprobaba la posibilidad de que los exguerrilleros participaran en política, como efectivamente lo hicieron, creando el partido político Comunes y teniendo curules en el Congreso de la República. A sus críticas sumó la posibilidad que el Acuerdo de Paz les dio a los excombatientes de tener un espacio de expresión en emisoras orientadas a la construcción de paz.

Lo grave, delicado, impresentable y peligroso es que tengan a su disposición un Tribunal Especial de Justicia, a través del cual van a corretear a quienes consideren sus enemigos históricos y de ocasión. Muchos dirán que las Farc tienen buenas intenciones; yo prefiero dudar”, indicó.

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